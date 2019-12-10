Шедшего к Путину шамана снова задержали по дороге в Москву

В Якутии задержали шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина» и возобновил свой поход два дня назад. Об этом заявил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, передает ТАСС.

«Во вторник [10 декабря] Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей», — сказал правозащитник, не уточнив, на каком основании задержали шамана с единомышленниками и куда их повезут.

Ранее стало известно о возобновлении похода Габышева. Повторно на Москву он вышел 8 декабря с двумя людьми и четырьмя собаками. Прянишников отметил, что шаман больше не под подпиской о невыезде и «не ограничен никакими мерами».

О своем намерении возобновить поход Габышев заявил 10 октября. «Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. <...> Мне главнее веление бога», — сказал он.

Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» в Бурятии. Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.

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