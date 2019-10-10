Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода. Об этом он сообщил в интервью изданию «Якутия.Инфо».

«Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. <...> Мне главнее веление бога», — заявил Габышев, отметив, что поход носит исключительно мирный характер и «ни одна капля крови у Путина не прольется».

Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.

25 сентября сторонники Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. После задержания шамана его последователи заявили, что продолжат его дело и будут ежедневно преодолевать по 20 километров, пока не дойдут до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Они были намерены «начать бороться за освобождение шамана-воина Габышева».

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