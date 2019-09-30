Последователи шедшего к Путину шамана продолжат поход в Москву

Сторонники якутского шамана Александра Габышева, отказавшиеся идти в Москву «изгонять Путина» после задержания своего лидера, решили продолжить путь в столицу. Об этом на YouTube-канале последователей шамана рассказал активист Дмитрий Крюков.

Свой поход последователи назвали «Путь шамана» и охарактеризовали как «туристический спортивный без призывов к чему-либо». Он начнется в Новосибирске, на подготовку уйдет две недели.

«Мы готовы идти до конца. И если нам суждено сесть в тюрьму, мы готовы стать новыми политзаключенными», — сказал Крюков. Он добавил, что собирается пройти по стране и общаться с людьми, «ни к чему не призывать».

25 сентября сторонники Габышева прекратили свой путь в Москву, остановившись в Иркутской области. Они заявили о самороспуске после того, как некие «вежливые люди» пригрозили им делами о терроризме и штурмом лагеря.

Александр Габышев шел из Якутии в Москву «изгонять» президента Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». С марта по середину сентября он прошел три тысячи километров пути из восьми, за это время к нему присоединились два десятка человек. Дойти до столицы мужчина планировал к 2021 году. 19 сентября силовики задержали его и отправили в психдиспансер. Оттуда он вышел под подписку о невыезде. Возбуждено дело о призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК). Последователи собирались продолжить его дело и в день проходить по 20 километров.

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