Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.

«Вчера вечером к нам подъехали "вежливые люди" и выдернули нескольких человек в Слюдянку, в участок [полиции]. Там доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. <...> Обсудив все в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись», — рассказал мужчина.

После задержания Габышева его последователи заявили, что продолжат его дело и будут ежедневно преодолевать по 20 километров, пока не дойдут до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Они были намерены «начать бороться за освобождение шамана-воина Габышева». «Мы идем от бога», — говорили россияне.

Самого Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.

В региональном управлении МВД заявили, что Габышев находится в розыске за совершение преступления, но какого, не уточнили. В отношении мужчины завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК).

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