На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

На задержанного якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву «изгонять Путина», заведено дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Мужчину выпустили из психбольницы Якутска под подписку о невыезде. По словам собеседника агентства, Габышева отпустили повидаться с семьей.

Шамана доставили в психоневрологический диспансер в пятницу, 20 сентября. Врачи собирались провести с ним беседу для выявления возможных психических расстройств и при необходимости начать лечение.

Позднее появилось видео с обращением мужчины, в ходе которого за три минуты он шесть раз повторил, что «все в рамках законности», и претензий к силовикам у него нет. Он призвал своих сторонников, которые собирались продолжить его путь до столицы, отложить поход на время следственных действий.

Александр Габышев отправился из Якутии в Москву пешком в марте. За эти месяцы он прошел три тысячи из восьми тысяч километров пути. Вместе с ним шли еще 20 единомышленников. 19 сентября полицейские задержали мужчину. В республиканском управлении МВД говорили, что он в розыске по подозрению в преступлении, но подробности не сообщались.

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