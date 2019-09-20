Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.

«Данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что будет проведена психиатрическая диагностика в виде беседы с человеком и его жизни и болезни. В случае выявления какого-либо расстройства клиника предложил мужчине медицинскую помощь. «При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — добавили в министерстве.

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержание он прошел уже три тысячи километров. В региональном управлении МВД заявили, что Габышев находится в розыске за совершение преступления, но какого, не уточнили.

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