Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 сентября.

На вопрос о том, заведено ли на задержанного уголовное дело, Песков ответил, что Кремль не может быть в курсе уголовных дел всех граждан Российской федерации. «Это просто невозможно», — добавил он.

Пресс-секретарь посоветовал журналистам обращаться по этому вопросу к региональным властям и представителям правоохранительных органов.

Ранее в четверг стало известно о задержании Александра Габышева, который называет себя шаманом. Его доставят в Якутск для дальнейших следственных действий ближайшим рейсом. Задержанного сопровождали около 20 человек.

В одном из интервью «шаман» заявил, что отправился в столицу «изгонять Путина», потому что «бог велел». Он рассчитывал, что доберется до Москвы к 2021 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!