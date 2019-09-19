В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»

В Бурятии задержали «шамана» из Якутии, который шел пешком в Москву «изгнать Путина», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

По информации агентства, его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». «Шамана» доставят в Якутск для дальнейших следственных действий ближайшим рейсом.

В полиции не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не уточнили, в чем именно его подозревают. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.1 Уголовного кодекса), уточнил изданию Znak один из сопровождавших «шамана».

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что настоящее имя «шамана» — Александр Габышев. По данным издания Znak, он отправился пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел».

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