Шедший к Путину шаман рассказал о задержании

Якутский шаман Александр Габышев, который шел пешком в Москву «изгнать Путина», отметил, что во время задержания «все было в рамках законности». Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Бабр. Дальше некуда».

«У меня все нормально, все отлично у меня. С иркутскими ребятами даже подружились. И кормили, и поили. Все в рамках законности, никаких насильственных действий и нарушений прав человека со мной не было. Тут отвезли на обследование, потом приехал следователь меня опросил», — рассказал шаман.

По его словам, теперь с ним будут проводить следственные действия. «Я буду общаться с властями тоже на законной основе. И ихние претензии я знаю, и мне есть что им сказать. Все будет в рамках закона и справедливости», — заявил Габышев, призвав своих сторонников пока «отдохнуть».

«Отдохните, ребят! Все нормально!» — заключил шаман.

Ранее стало известно, что сторонники шамана Габышева продолжают идти в сторону Москвы и требуют его освобождения. «Мы идем от бога», — убеждены россияне.

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.

В региональном управлении МВД заявили, что Габышев находится в розыске за совершение преступления, но какого, не уточнили. По словам его сторонников, решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

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