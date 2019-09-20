Сторонники шедшего к Путину шамана решили продолжить его дело

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева продолжают идти в сторону Москвы и требуют его освобождения. Об этом двое мужчин с флагами в руках заявили в видеоролике, опубликованном на YouTube.

По их словам, сторонники шамана планируют ежедневно преодолевать по 20 километров, как хотел задержанный шаман. Они также заявили, что их лидера «похитили» спецслужбы, и «никто толком не знает, где он находится».

Сторонники шамана также заявили, что намерены «начать бороться за освобождение шамана-воина Габышева». «Мы идем от бога», — убеждены россияне.

Изданию Znak сторонники Габышева рассказали, что их лидера признали вменяемым и отпустили из психоневрологического диспансера. Они отметили, что шаман находится у себя дома, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Сообщалось, что с шаманом будет проведена психиатрическая диагностика в виде беседы о его жизни и болезни, после чего решится вопрос о лечении.

Габышев был задержан накануне, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров. В региональном управлении МВД заявили, что Габышев находится в розыске за совершение преступления, но какого, не уточнили. По словам его сторонников, решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!