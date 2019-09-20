Кремль открестился от связи с делом задержанного шамана

Федеральные власти никак не связаны с делом якутского шамана Александра Габышева, которого днем ранее задержали в Бурятии по пути в Москву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 сентября.

По словам Пескова, а Кремле не знают, кто и как задерживал шамана.

Габышев в марте начал пеший поход из Якутии в Москву, где он собрался «изгонять Путина» по велению бога. За это время он со своими 20 сторонниками прошел три из восьми тысяч километров пути. Дойти до столицы он планировал к 2021 году. 19 сентября силовики задержали его на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал».

В региональном управлении МВД говорили, что мужчина в розыске, но не уточнили, за какое преступление. По неподтвержденной информации, сейчас решается вопрос о возбуждении против него дела по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Предположительно, его подозревают в призывах к свержению власти.

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