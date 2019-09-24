Шаманы высказались о походе якута к Путину

Якутский шаман Александр Габышев, которого задержали в Сибири во время его похода в Москву, не руководствовался политическими мотивами, заявил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 24 сентября.

«Политической подоплеки я здесь не вижу. Я думаю, правоохранительные органы перестраховались, задержав Габышева», — сказал Цыбиков.

20 сентября в отношении Габышева, который собирался «изгонять Путина», было возбуждено дело по части 1 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

До этого в одном из интервью он рассказал, что во время задержания «все было в рамках законности». Своих сторонников он призвал немного отдохнуть. Он подчеркнул, что будет взаимодействовать со следственными органами.

Александр Габышев отправился из Якутии в Москву пешком в марте. Его сопровождали 20 единомышленников. 19 сентября его задержали. В Кремле в ответ на соответствующий вопрос заявили, что никак не связаны с этим делом.

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