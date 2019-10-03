Шедшего к Путину якутского шамана признали невменяемым

Якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву, признали невменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, передает ТАСС.

Габышева отпустили под подписку о невыезде по уголовному делу по части 1 статьи 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), которое возбудили 12 сентября. Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». Там также сказано, что психолого-лингвистическое исследование обнаружило в его словах «публичный призыв к насильственным действиям».

Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.

25 сентября сторонники Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. После задержания шамана его последователи заявили, что продолжат его дело и будут ежедневно преодолевать по 20 километров, пока не дойдут до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Они были намерены «начать бороться за освобождение шамана-воина Габышева».

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