Зрители новостей разглядели неожиданную деталь в квартире гостьи

Зрители выпуска новостей «Би-би-си» обратили внимание на неожиданную деталь в доме гостьи, которая давала интервью по видеосвязи. На одной из полок шкафа стоял фаллоимитатор, сообщает The Mirror.

Журналисты расспрашивали жительницу Кардиффа Иветт Амос (Yvette Amos) о том, чем она занимается на самоизоляции и как справляется с психологическими проблемами, связанными с вынужденным затворничеством.

Многие пользователи Twitter заметили секс-игрушку на полке, где помимо прочего лежали книги и настольные игры. Они поспешили поделиться своими наблюдениями в соцсети. Большинство зрителей позитивно отреагировало на увиденное, некоторые в шутку предложили Амос прибраться в квартире. Другие пожалели героиню сюжета из-за ее одиночества во время карантина.

Ранее в сети посмеялись над снимком девушки в профиле Tinder. Пользователи заметили неожиданную деталь на фотографии, которая повеселила их: в зеркале отображался полуобнаженный фотограф.