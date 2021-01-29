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В Португалии проголосовали за легализацию эвтаназии

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Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Парламент Португалии одобрили легализации эвтаназию. Об этом сообщает Associated Press.

136 парламентариев проголосовали за, 78 — против, еще четыре воздержались. Согласно одобренным законопроектам, право самовольно расстаться с жизнью при содействии врачей получат смертельно больные и тяжелораненые пациенты.

Теперь законопроекты поступят на рассмотрение президенту Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Даже если лидер страны наложит на них вето, парламент может добиться их принятия с помощью повторного голосования.

В настоящий момент эвтаназия и суицид при содействии врачей разрешены в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, Люксембурге, Испании, Канаде, Швейцарии, Германии и также в некоторых штатах Австралии и США.

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