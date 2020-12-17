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В Испании проголосовали за легализацию эвтаназии

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Фото: Paul White / AP

Конгресс депутатов Испании, нижняя палата парламента страны, проголосовал за легализацию эвтаназии. Соответствующий законопроект поддержали 198 из 350 законодателей. Об этом сообщает El Pais.

Предполагается, что право самовольно расстаться с жизнью при помощи медиков получат смертельно больные пациенты, а также люди с неизлечимыми хроническими заболеваниями, приносящими им невыносимые психические или физические страдания.

Законопроект предполагает, что запрос на эвтаназию сможет подать совершеннолетний гражданин страны или человек с видом на жительство. От него потребуется подтвердить свое решение не менее четырех раз, и он будет иметь право в любой момент отозвать заявление или попросить об отсрочке. За каждым случаем будет следить специальная комиссия.

Проект пока что не принят — после принятия конгрессом депутатов его ожидает обсуждение в сенате, верхней палате испанского законодательного органа. Если он будет принят, то вступит в действие в первой половине 2021 года.

В конце октября сообщалось, что легализацию эвтаназии поддержало на референдуме большинство населения Новой Зеландии. Это решение начнет действовать к концу следующего года.

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