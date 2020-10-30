В Новой Зеландии проголосовали за легализацию эвтаназии

Жители Новой Зеландии приняли участие в референдуме по ряду вопросов. Большинство населения проголосовало за легализацию эвтаназии для смертельно больных пациентов, сообщает CNN.

За то, чтобы у страдающих от терминальных стадий заболевания была возможность законно уйти из жизни, проголосовали 65 процентов граждан страны. На референдум вопрос вынесли после голосования в парламенте в 2019 году: тогда за него проголосовали 69 законодателей, против — 51.

На том же референдуме ставился вопрос о легализации каннабиса, однако более 53 процентов новозеландцев выступили против такого решения. Всего проголосовавших насчитывается 2,4 миллиона.

«Новая Зеландия станет более сострадательным и гуманным обществом. Тысячи наших сограждан, которым грозила бы мучительная смерть, сохранят возможность выбора, достоинство, контроль над своими собственными телами по закону», — говорится в заявлении политической партии ACT, предложившей законопроект.

Официально результаты референдума огласят 6 ноября, закон вступит в силу через год. Эвтаназия будет доступна только постоянным жителям страны, которым грозит неизбежная и мучительная смерть в течение шести ближайших месяцев. Врачам и медицинским сестрам будет запрещено первыми заговаривать о такой возможности с пациентами, и ни один медик не будет обязан принимать участие в такой процедуре.

В большинстве стран мира эвтаназия нелегальна: среди стран, где она доступна по закону — Швейцария, Нидерланды и Канада. В данный момент обсуждают такое решение и в Великобритании.