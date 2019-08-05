В Австралии впервые провели эвтаназию

Жительница Австралии Керри Робертсон первой в стране воспользовалась правом на эвтаназию согласно новому закону в штате Виктория. Поводом стал рак, сообщает Yahoo! News со ссылкой на Agence France-Presse.

Робертсон умерла в больнице города Бендиго. Дочь женщины по имени Жаки сообщила агентству, что мать была готова уйти из жизни. Она добавила, что это произошло быстро. По словам дочери, из-за болезни женщина страдала и испытывала невероятную боль.

Решение о смерти женщины австралийские власти обсуждали на протяжении 26 дней. После подтверждения эвтаназии больной дали специальные препараты, и Робертсон умерла.

Австралийский штат Виктория в 2017 году легализовал эвтаназию, в июне 2019-го закон вступил в силу. Agence France-Presse сообщает, что остальные штаты могут последовать за данным примером. Сейчас Виктория является единственным штатом Австралии, в котором разрешена эвтаназия.

У Робертсон диагностировали рак молочной железы в 2010 году. Позже врачи обнаружили метастазы в ее костях, легких, мозге и печени. В марте 2019-го пациентка решила прекратить лечение, так как побочные эффекты от химиотерапии стали невыносимыми.

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