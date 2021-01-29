Кладоискатель помог мужчине найти потерянное обручальное кольцо

Австралийский кладоискатель помог рассеянному мужчине найти потерянное обручальное кольцо. Об этом рассказывает издание Daily Mail.

Кольцо пропало в День основания Австралии, который отмечался 26 января. Дэниэль Вергизас (Daniel Verguizas) и его жена провели праздник на пляже. В какой-то момент мужчина снял кольцо и спрятал в бумажник, чтобы искупаться в море. Вернувшись домой, он вспомнил о нем, но в бумажнике кольца уже не было.

От отчаяния семейная пара обратилась к сиднейскому кладоискателю Шеннону Хеджкоу (Shannon Hedgecoe) — мужчине с многочисленными татуировками, длинной рыжей бородой и металлоискателем, увлекающегося поиском потерянных ценностей. Они показали ему место на пляже, где провели праздник, а он согласился уделить им два часа. «Время почти вышло, когда он выкопал что-то из песка и спросил: "Это ваше кольцо?"» — рассказал Вергизас.

В этот раз Хеджкоу получил небольшое вознаграждение за свои труды, но в большинстве случаев он ищет вещи бесплатно. «Иногда люди предлагают мне бутылку пива или что-то в этом роде, но обычно я не беру плату, — объяснил кладоискатель. — Я занимаюсь этим, потому что помощь людям приносит мне радость».

В конце мая сообщалось, что охотник за сокровищами из Техаса помог паре найти упавшее в воды Мексиканского залива обручальное кольцо. Женщина потеряла драгоценность, когда играла с возлюбленным в водный волейбол.