Жена нашла потерянное 53 года назад кольцо мужа

Жительница американского города Баррингтон, штат Нью-Гэмпшир, нашла на дне пруда кольцо, которое ее муж потерял 53 года назад. Об этом сообщает издание Boston.

В 1967 году 16-летний Стив Роуэлл (Steve Rowell) потерял купленное к выпускному вечеру кольцо, когда бросал камни в пруд Дрюс.

Несколько лет спустя Роуэлл рассказал об утонувшем кольце своей жене Кэти, и она удивилась, что он не попытался сразу найти его. Стив ответил, что не верил в такую возможность.

В 2019 году, после 31 года брака, Кэти с дочерью решили поискать кольцо Стива и привлекли к этому друга, у которого был металлоискатель.

Стив говорил, что глубина пруда там, где упало кольцо несколько десятилетий назад, была около 1,8 метра. Но из-за засухи уровень воды снизился примерно на 60 сантиметров.

«Мой муж пошел с нами и показал место, где, как он помнил, было потеряно кольцо. После этого он ушел смотреть футбол», — рассказала Кэти.

Через несколько часов упорных поисков Кэти и ее команда нашли кольцо Стива. «Он не мог поверить в это. Оно было у меня на пальце. Он был просто в шоке!» — описала впечатления мужа Кэти.

Стив, которому сейчас 69 лет, уже не смог надеть кольцо на палец. Кэти придумала этому остроумное объяснение: «Я сказала ему: о, дорогой, может, оно сжалось от воды».

Ранее сообщалось, что в американском городе Олтон, штат Иллинойс, мужчина нашел в парке потерянное 97 лет назад золотое кольцо. Ценная вещь лежала всего в семи-восьми сантиметрах под землей.