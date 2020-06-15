В американском городе Олтон, штат Иллинойс, мужчина нашел в парке потерянное 97 лет назад золотое кольцо. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Стив Эймон (Steve Aimone) рассказал, как зимой гулял по парку с металлодетектором и обнаружил золотое кольцо весом десять карат. Охотник за сокровищем убежден, что украшение почти вековой давности было утеряно, а не закопано умышленно. Он пояснил, что ценная вещь лежала всего в семи-восьми сантиметрах под землей.

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Эймон провел небольшое расследование и узнал, что найденное им кольцо принадлежало выпускнику частной военной академии Мервину Волле (Mervin E. Volle). Драгоценность датирована 1923 годом. Эймон выяснил, что после окончания академии Волле назначили подполковником и отправили на Вторую мировую войну. Военнослужащий скончался в Калифорнии.

Позже с Эймоном связался дальний родственник Волле и сказал, что владелец кольца был женат и имел ребенка. Теперь кладоискатель-любитель пытается найти этого ребенка и передать ему украшение отца.

В конце мая сообщалось, что охотник за сокровищами из Техаса помог паре найти упавшее в воды Мексиканского залива обручальное кольцо. Женщина потеряла драгоценность, когда играла с возлюбленным в водный волейбол.

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