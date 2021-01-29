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Россиян обяжут согласовывать любой тюнинг автомобиля

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянам с 1 февраля придется согласовывать любое изменение в машине, в том числе переход на газобаллонное оборудование, сообщают «Известия».

Данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесении изменений будут вноситься в реестр Минэкономразвития. Без такой записи нельзя получить разрешение на тюнинг. Купить нужные документы в лаборатории не получится.

Новые правила проверки машин изложены в ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Для их вступления в силу уже все готово, уточняет издание со ссылкой на источник.

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