Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что в первом полугодии от коронавируса планируют привить 60 процентов взрослого населения России. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 29 января.

Накануне президент Владимир Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян. По его словам, показатели должны быть сопоставимы с кампанией против гриппа, когда прививку делают обычно 68 миллионов человек. Глава государства отметил, что производство вакцин идет с опережением графика.

Президент также констатировал, что пандемия начала отступать, эпидемиологическая обстановка в стране улучшилась.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация граждан против COVID-19. Прививку делают российским препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.

Вакцинация от коронавируса началась 5 декабря 2020 года, однако тогда она не носила массовый характер. В первую очередь прививка была доступна людям из групп риска, в частности врачам и учителям.