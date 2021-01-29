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В России за сутки выявили 19 238 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за сутки выявлено 19 238 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицирований за период пандемии увеличилось до 3 813 048, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражений за день зафиксировано в Москве — 2799. Следом идут Санкт-Петербург (2284) и Подмосковье (1044). Меньше всего фактов инфицирования было на Чукотке (2) и в Ненецком округе (7).

За 24 часа в стране скончались 534 пациента с COVID-19. За время эпидемии суммарно умерли 72 185 больных. Всего поправились 3 255 462 человека, в том числе 26 204 — за прошедший день.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году зафиксирован 21 января. Тогда погибли 612 зараженных.

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