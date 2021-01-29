В России оценили способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок

Ношение нескольких масок одновременно для защиты от коронавируса неэффективно. Этот тренд оценил научно-медицинский просветитель, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов в комментарии «Комсомольской правде».

Он пояснил, что несколько защитных средств действительно лучше препятствуют проникновению вирусов в организм, однако у этого способа больше недостатков, чем преимуществ.

Так, из-за многих слоев ткани человеку становится существенно сложнее дышать. Кроме того, данный метод не позволит продлить срок службы масок — их все равно придется менять каждые два часа или чаще, если они будут промокать. Также это неэкологично — человек будет производить в 2-3 раза больше инфицированных отходов, которые нужно специальным образом утилизировать.

«С учетом всего этого, если сложить стоимость трех масок и учесть частоту их смены, то сумма получится очень близкой к цене добротного респиратора класса FFP2. При том, что эффективность защиты у него выше, чем даже у тройного "бутерброда" из простых масок: фильтрация достигает 95 процентов. Не говоря уже о несопоставимом удобстве ношения», — заключил Водовозов.

Ранее врач-инфекционист предупредила, что ношение двух масок для защиты от COVID-19 может привести к сонливости и усталости. Это связано с тем, что в области носа будет накапливаться углекислый газ.

В защитной тканевой маске поверх респиратора N95 были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи подтвердил, что это логично.