В Белоруссии подсчитали протестующих подростков

МВД Белоруссии подсчитало число подростков, участвовавших в 2020 году в акциях протеста. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Более 1,2 тысячи юных граждан приняли участие в протестных акциях», — заявили в пресс-службе МВД.

Подростковая преступность за год снизилась на 20,4 процента, утверждают в министерстве. При этом выросло количество преступлений в общественных местах, связанных с насилием в отношении сотрудников милиции и сопротивлением им — в 2,5 и 1,5 раза соответственно.

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«Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника», — заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Участники митингов требуют его отставки и проведения нового, честного голосования.

Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны около 7 тысяч человек. Многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Ряд оппозиционных политиков арестованы или бежали из страны.