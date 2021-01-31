Иммунолог сравнила особенности течения COVID-19 и гриппа

Врач-иммунолог Ирина Ярцева сравнила особенности течения COVID-19 и гриппа в беседе с «Вечерней Москвой».

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет», — отметила специалист.

Ярцева добавила, что при коронавирусной инфекции выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. Кроме того, при заболевании COVID-19, в отличие от гриппа, обычно не поражается горло. «Кашель опять же непредсказуем, и это притом, что поражение легких есть», — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.

Ранее врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова заявили, что лечение коронавирусных пациентов плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших. Как рассказали в Минобороны РФ, лечение плазмой вакцинированных доноров применяется в лечебных учреждениях ведомства с ноября 2020 года. В частности, первыми его опробовали в клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве.