Женщина съела собственную плаценту и поделилась впечатлениями

Британка приготовила блюдо с собственной плацентой и поделилась впечатлениями. Об этом сообщает портал Metro.

Жительница графства Кембриджшир Кетрина Хилл (Ketrina Hill) рассказала журналистам, что решила съесть плаценту после того, как прочла позитивные отзывы других женщин в соцсетях: пользовательницы писали, что это помогло им быстрее восстановиться после родов.

Как сообщает издание, героиня материала заморозила плаценту после рождения дочери, затем разморозила ее через несколько дней и приготовила буррито. Хилл измельчила плаценту, смешала ее с говядиной и довела до готовности в кастрюле на слабом огне. Затем она добавила сметану, посыпала все тертым сыром и завернула в лаваш.

«Мясо было похоже на вкусную говядину. Вы бы не смогли отличить, какие куски говядина, а какие — плацента», — пояснила британка.

В октябре 2017 года стало известно, что поедание плаценты небезопасно. Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла пришли к выводу, что употребление послеродовой плаценты в пищу не приносит пользы женскому организму. По словам ученых, в органе содержатся токсические вещества.