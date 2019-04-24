Препаратами с плацентой человека незаконно торговали на выставке в Москве

На выставке INTERCHARM Professional в московском комплексе «Крокус-Экспо» специалисты обнаружили незарегистрированные в России лекарственные средства, а так же пресекли нелегальную пластическую операцию. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Баландина, помощник руководителя территориального управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Она уточнила, что мероприятия проводились 19 апреля совместно с представителями правоохранительных органов.

«Была проведена контрольная закупка кремов, сыворотки и препаратов, в состав которых входит плацента человека. В результате было установлено, что все эти средства ввезены в страну нелегально. В отношении продавцов, двух граждан республики Корее, возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности" (статья 238 УК РФ)», — уточнила Баландина.

Официальный представитель московского управления Росздравнадзора так же сообщила, что сотрудники компании «МедУспех» в павильоне выставки проводили операцию по подтяжке кожи лица, причем делали это в антисанитарных условиях, с использованием просроченных препаратов и незарегистрированных в установленном порядке медицинских изделий, к тому же и без лицензии на этот вид медуслуг.

«В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении сотрудников компании к административной ответственности в соответствии с законодательством», — подчеркнула Баландина.

Intercharm Professional «Весна-2019» — специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса, которая проходила 18-20 апреля. Организаторы заблаговременно сообщили, что одной из главных тем дискуссии специалистов эстетической медицины станут вопросы применения лекарств на основе ДНК и РНК и применение плацентарных препаратов. Такая формулировка вопросов не могла не привлечь внимания специалистов контролирующих органов.

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