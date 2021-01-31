Девушка купила PlayStation 5, нарвалась на мошенника и отомстила ему

Художница купила консоль PlayStation 5 в интернете, нарвалась на мошенника и отомстила ему. Соответствующий материал публикует портал Bored Panda.

Американка Бриттани Эверет (Brittany Everette) рассказала, что ей предложили приобрести бездисковую Playstation 5 за цену, по которой ее продают в магазинах, а именно, 450 долларов (34 тысячи рублей). Мужчина объяснил, что его девушка подарила ему не ту версию приставки.

По словам героини материала, сначала она скептически отнеслась к предложению, однако вскоре согласилась купить консоль с 50-процентной оплатой, а оставшуюся сумму женщина обязалась перевести при получении посылки. Продавец пообещал выслать ей приставку через несколько дней.

Как сообщает портал, в день отправки Эверет поинтересовалась у мужчины, не возникло ли у него проблем. Последний уверил ее, что направил к ней Playstation 5 и попросил выслать ему оставшуюся часть суммы. «Он сказал, что его дочь заболела и ему срочно нужны деньги на лекарства», — пояснила американка.

Покупательница ответила хозяину консоли, что переведет ему деньги при условии, если он сфотографируется с квитанцией об отправке гаджета. Женщина получила нужный снимок и договорилась с мужчиной, что будет ждать от него код отслеживания посылки.

Однако, согласно материалу, мошенник заблокировал Эверет в соцсетях, не выслав ей необходимые данные. Тогда художница решила вернуть свои деньги и попыталась связаться с продавцом в Twitter с помощью фейковых аккаунтов, но не получила ответа. Ее попытки выяснить личность вора с помощью банка также оказались бесполезными.

По информации издания, американка изучила полученную от мошенника квитанцию, как выяснилось, о покупке скрепок, и нашла адрес магазина, где они были приобретены. Таким образом ей удалось узнать имя мужчины и город его проживания. Вскоре Эверет нашла адрес его электронной почты и написала ему письмо с просьбой вернуть ее деньги.

Помимо этого, женщина обнаружила данные членов семьи преступника, его телефонный номер и даже адрес проживания. Она принялась писать его родственникам в соцсети с фейкового аккаунта юридической фирмы, после чего мошенник связался с ней и вернул украденную сумму.

«Моему мужу написала невеста обманщика, которая была шокирована его поступком. Она сказала, что ушла от него с ребенком, потому что не ожидала такого поведения от будущего супруга», — подчеркнула Эверет.

В январе стало известно, что PlayStation 5 вернется в продажу. Выяснилось, что дефицит на приставки и видеокарты нового поколения должен закончиться во второй половине 2021 года.