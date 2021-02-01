Раскрыта причина появления смертельно опасных супербактерий

Ученые Университета Карнеги-Меллона в США раскрыли, как определенные типы бактерий могут адаптироваться к длительному воздействию антибиотиков, изменяя свою форму. Работа опубликована в журнале Nature Physics. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

В ходе экспериментов на клетки бактерий Caulobacter crescentus воздействовали антибиотиком хлорамфениколом в дозах ниже летальных. Через несколько поколений микроорганизмы изменили свою форму, что послужило адаптацией к токсичному веществу. Бактерии стали шире и более изогнутыми, что понизило отношение поверхности мембраны к объему клетки. В результате меньшее количество молекул антибиотика проходило сквозь оболочку.

По оценкам специалистов, к 2050 году устойчивые к лекарствам микроорганизмы, в том числе супербактерии, станут причиной смерти 10 миллионов человек. Почти каждый человек на Земле сталкивался с бактериями, невосприимчивыми к каким-либо антибиотикам, однако в большинстве случаев пока удается подобрать другой, эффективный антибиотик. Одной из причин появления устойчивости является неправильное использование противобактериальных препаратов, в том числе игнорирование полного курса лечения и попытки лечить вирусные инфекции.