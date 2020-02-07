Найдено средство против старения и рака

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) определили молекулярный переключатель, который управляет иммунным механизмом, ответственным за хроническое воспаление в организме. Результаты научного исследования помогут разработать средства борьбы против таких возрастных расстройств, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи выяснили, что иммунный белковый комплекс, называемый инфламмасомой NLRP3 и отвечающий за обнаружение потенциальных угроз для организма и запуск воспалительного ответа, может быть отключен с помощью деацетилирования. Гиперактивация NLRP3-воспаления при ацетилировании (присоединении ацетильных групп) связана со множеством хронических состояний, связанных со старением, включая рассеянный склероз, рак, диабет и деменцию.

Белок, называемый SIRT2, ответственен за деацетилирование NLRP3. У мышей, обладающих генетической мутацией, которая не позволяла им продуцировать SIRT2, в возрасте двух лет наблюдалось больше признаков воспаления, чем у их нормальных собратьев. Эти грызуны также демонстрировали более высокую резистентность к инсулину — состояние, связанное с диабетом 2-го типа и метаболическим синдромом.

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