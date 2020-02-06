Раскрыты новые причины возникновения рака

Международная группа ученых провела наиболее полное исследование ДНК раковых клеток для выявления причин возникновения злокачественных опухолей. Специалисты раскрыли новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания. Об этом сообщает издание Science Alert.

Генетики секвенировали (установили последовательность нуклеотидов) геномы 38 типов рака у 2800 пациентов. Было установлено, что заболевание может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций, 80 процентов которых были связаны с возрастом, а остальные с наследственностью и образом жизни. При этом некоторые виды рака начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза.

В пяти процентах случаев ученые не обнаружили известных мутаций, способствующих раку, что указывает на до сих пор не обнаруженные генетические причины опухолей. В то же время различные формы рака, например, молочной железы и предстательной железы, могут иметь сходные механизмы развития, что означает, что их можно лечить схожим образом.

Согласно результатам, генетический анализ помогает выявить до пяти процентов раковых опухолей, которые невозможно идентифицировать с помощью регулярной диагностики. Он также позволяет определить ошибочный диагноз.

По словам ученых, если удастся понять силы, действующие в здоровых органах по мере старения, а также причины, вызывающие накопление мутаций, и роль образа жизни в этих процессах, то можно разработать методы раннего вмешательства, которые предотвратят или замедлят появление неизлечимых раковых заболеваний.

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