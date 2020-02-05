У людей нашли эффективную защиту от рака

Ученые Оснабрюкского университета в Германии и Института Санта-Фе в США выяснили, каким образом живые организмы, включая людей, не дают клеткам превратиться в раковые. Об обнаружении естественной защиты против опухолей сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты раскрыли две основные причины, которые мешают раковым клеткам воспользоваться ресурсами самого организма для быстрого распространения. К ним относятся затраты на производство факторов роста, а также диапазон преимуществ, которые получают соседние клетки. Иными словами, существует конкуренция между мутантными раковыми клетками и обычными здоровыми клетками.

Когда возникает мутантная клетка и синтезирует факторы роста, необходимые для дальнейшего развития рака, соседние клетки также получают ресурсы. Таким образом, одиночные мутантные клетки теряют преимущество. Однако, если рак достиг определенного критического размера, начинают преобладать иные механизмы, способствующие дальнейшему росту опухоли.

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