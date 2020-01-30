Названы предотвращающие преждевременную смерть продукты

Японские ученые считают употребление ферментированных соевых продуктов, например, мисо и натто, эффективным способом избежать преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали результаты исследования, в котором приняли участие 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте от 45 до 74 лет. Добровольцы заполнили анкеты, указав диетические привычки, образ жизни и состояние здоровья. Период наблюдения продлился почти 15 лет, и за это время отмечались все случаи смерти.

Оказалось, что ферментированная соя снижала вероятность преждевременной смерти до 10 процентов, но общее потребление соевых продуктов никак не влияло на этот показатель. Мужчины и женщины, которые ели мисо и натто, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время не было выявлено никакого эффекта сои на риск развития рака.

Ферментированные соевые продукты содержат больше клетчатки, калия и биоактивных компонентов, чем их неферментированные аналоги, что объясняет выявленные корреляции. Хотя исследование было обсервационным, то есть из результатов нельзя точно установить причинно-следственную взаимосвязь, появляется все больше данных, что соевые продукты благотворно влияют на здоровье.

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