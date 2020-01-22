Раскрыта опасность популярных солнцезащитных кремов

Активные ингредиенты в популярных солнцезащитных кремах могут проникать в кровь в количествах, превышающих безопасный уровень. К такому выводу пришли специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В прошлом году исследователи определили четыре основных активных ингредиента косметических средств, которые попадали в кровоток испытуемых в концентрациях, намного превышающих 0,5 нанограммов на миллилитр. Это пороговое значение, установленное FDA, показывает, нужно ли проводить дополнительные исследования на безопасность. В новой работе с участием 48 добровольцев были раскрыты еще три потенциально опасных вещества.

Активные ингредиенты в большинстве солнцезащитных средств включают такие химические вещества, как авобензон, оксибензон, октокрилен и экамсула. Они поглощают ультрафиолетовое излучение солнца и превращают его в небольшое количество тепла.

Хотя пока нет доказательств, что компоненты солнцезащитных средств могут нанести реальный вред человеческому организму, эти вещества (например, оксибензон) могут вызвать сбои в гормональном фоне. Специалисты советуют использовать косметику для предотвращения более опасных повреждений и заболеваний, например, солнечных ожогов и рака кожи. Как альтернативу можно применять минеральные солнцезащитные кремы, которые содержат оксид цинка или диоксид титана.

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