Названа самая опасная диета

Ученые назвали кетогенную диету самой опасной для здоровья человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам экспертов, эта диета может стать причиной развития различных болезней, в том числе рака и диабета. Кетодиета подразумевает потребление продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир. Он преобразуется в том числе в кетоновые тела, которые мозг использует как источник энергии вместо глюкозы.

Специалисты подчеркнули, что кетодиета может вызвать ломоту в теле, упадок сил и снижение когнитивных способностей.

Ранее эксперты U.S. News & World Report оценили 35 наиболее популярных в мире диет и сочли средиземноморскую лучшей для 2020 года. На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета, которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Третья позиция досталась «гибкой вегетарианской диете» (The Flexitarian Diet). Эта схема призывает к отказу от мяса, но допускает исключения — его можно употреблять, если очень хочется.

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