Найден способ справиться с агрессивным неизлечимым раком

Американские ученые из Университета Вандербильда нашли способ справиться с ростом злокачественных опухолей и вызвать их регрессию. Метод основан на блокировании активности белков семейства MYC, которые отвечают за приблизительно сто тысяч случаев смерти от неизлечимого рака ежегодно в одних только США. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты сумели нарушить взаимодействие между MYC и кофактором WDR5, который облегчает функционирование белков. Известно, что этот комплекс поддерживает функционирование генов, способствующих росту злокачественных тканей. Попытки напрямую заблокировать активность белков MYC с помощью лекарственных препаратов потерпели неудачу.

Исследователи проанализировали структуру WDR5, чтобы понять механизм его взаимодействия с MYC. Специалисты также провели эксперименты с лабораторной моделью лимфомы Беркитта, отличающейся высокой степенью агрессивности. Они заменили гены, кодирующие MYC, мутантными формами, чтобы белки не смогли связываться с WDR5. Оказалось, что нарушение взаимодействия между молекулами приводит к быстрой и всеобъемлющей регрессии опухолей.

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