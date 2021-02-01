Парикмахер научил стричь модную челку в домашних условиях

Лондонский стилист научил читателей стричь в домашних условиях челку, которая стала трендом в 2020 году. Его способ приводит Daily Mail.

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Парикмахер Том Смит (Tom Smith) объяснил, что перед стрижкой необходимо вымыть волосы, высушить их феном и уложить привычным образом. По его словам, не стоит стричь мокрые пряди, так как можно ошибиться с длиной челки. После этого необходимо отделить пряди у лица и собрать оставшиеся волосы в хвост, чтобы не отрезать лишнее.

Согласно материалу, начинать стрижку следует с середины лба, постепенно продвигаясь к краям будущей челки — это поможет сохранить прическу симметричной и ровной. Отрезать волосы необходимо не горизонтально, а вертикально по отношению к росту волос, используя при этом острые ножницы.

Смит также предупредил читателей издания, что первую стрижку лучше доверить парикмахеру, а затем самостоятельно поддерживать ее форму: так будет меньше шансов испортить свою внешность.

В декабре модель показала новую стрижку и напомнила фанатам героиню сериала из 90-х. Крисси Тайген добавила к темно-русым волосам светлые пряди, отстригла их общую длину до уровня плеч, а также сделала челку, обрамляющую лицо. Поклонники модели принялись сравнивать ее с Рейчел Грин (Rachel Green) из сериала «Друзья», который был особенно популярен в 90-х годах.