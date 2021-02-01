Росстат оценил падение российской экономики

Росстат оценил степень падения российской экономики за 2020 год, говорится в сообщении на сайте ведомства. По итогам прошлого года сокращение составило 3,1 процента.

Падение стало максимальным с 2009 года — тогда, так же на фоне мирового финансового кризиса, оно составило 7,8 процента.

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При этом Росстат отмечает, что оценка является предварительной и впоследствии может быть уточнена. В середине прошлого года Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП на 3,9 процента, аналитики сходились на 3,7 процента.

В качестве основных причин падения российской экономики Росстат называет пандемию коронавируса и введенные для борьбы с ее распространением ограничения. Сильнее остальных пострадали отрасли, связанные с обслуживанием населения, в частности гостиничный бизнес, организация культурных мероприятий и профессиональный спорт.

В 2020 году домохозяйства сократили расходы на 8,6 процента, в целом потребление снизилось на 5,2 процента, несмотря на рост расходов государственных органов.