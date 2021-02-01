Российский эпидемиолог назвал главное открытие в изучении коронавируса

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов назвал в интервью газете «Известия» главное открытие при изучении коронавируса.

По его словам, изучение COVID-19 открыло новый подход к работе с инфекциями. Так, ключевым открытием стали бессимптомная и малосимптомная формы заболевания, о которых человечество не догадывалось.

Российский эпидемиолог признался, что за 38 лет работы не знал о бессимптомных формах процесса при вирусе. Он считает, что теперь стоит задумываться об изучении бессимптомного течения гриппа. «В стационар пациенты с такой формой раньше не поступали, а в амбулаторной практике мы этиологическую расшифровку не проводили. Эпидемия коронавируса подтолкнула к таким исследованиям», — сказал Горелов.

Он также пояснил, что пациенты с коронавирусом переносят другие инфекции по трем сценариям: вирусы взаимно усиливают или ослабляют друг друга, а также просто могут не замечать «соседство».

Ранее главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон (Dan Bunstone) рассказал, что повышенная слабость и утомляемость могут свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. По словам врача, если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть признаком перенесенного коронавируса. Банстон заметил, что слабость является одним из главных последствий многих вирусных заболеваний.