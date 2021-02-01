Глава ДНР привился российской вакциной от коронавируса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает «Донецкое агентство новостей».

В администрации Пушилина сообщили, что он прошел вакцинацию в Донецке в Центральной городской клинической больнице №6.

Первая партия «Спутник V» была доставлена в ДНР 31 января. В дальнейшем поставки планируются на регулярной основе.

Помимо ДНР, вакцинация российским препаратом стартовала и в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Кампания по иммунизации жителей остальной части Украины пока не началась. Власти страны заявили, что планируют прививать своих граждан, живущих в ДНР или ЛНР, только в случае, если те будут находиться на подконтрольной Киеву территории.