ВМС Украины провели первые в новом году морские учения с американцами

Украинская катерная группа совместно с морской авиацией провела в Черном море первые в новом году учения с участием судов ВМФ США. Сообщение об этом появилось в Facebook-аккаунте службы связей с общественностью ВМС республики.

Отмечается, что главной целью учений стала отработка совместимости экипажей украинских и американских военных судов в составе тактических групп. Все их элементы были проведены в соответствии со стандартами НАТО. В ходе маневров корабли отработали отражение ударов «агрессора» и противовоздушную оборону.

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Со стороны США в них принимал участие эсминец класса PASSEX. Его капитан Томас Ралстон отметил, что таким образом Киев и Вашингтон «укрепляли совместное партнерство».

17 декабря власти Украины официально заявили, что хотели бы стать главным партнером США в Черноморском регионе. Они аргументировали свое стремление необходимостью противостоять «российскому фактору». Позже Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий иностранным военным дислоцироваться на территории Украины в 2021 году для участия в международных учениях. Это решение было одобрено подавляющим большинством депутатов.