Юрист рассказал о случаях потери единственного жилья

Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал агентству «Прайм», в каких случаях могут забрать единственное жилье.

Так, стандартные основания для этого — если жилье находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи. При этом управляющий проводит торги реализации объекта.

Однако, по словам юриста, есть исключения. Например, если речь идет о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жилье. Обычно закон стоит на стороне человека, которому больше негде жить.

В некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание. «Например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу», — сказал эксперт.

Кроме того, потерять единственное жилье можно и в рамках банкротства, если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет.

Ранее, в декабре 2020-го, сообщалось о россиянке, которая лишилась денег от продажи квартиры после разговора по телефону. 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников — она перевела им более миллиона рублей.

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