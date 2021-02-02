Назначен новый посол Аргентины в России

Новым послом Аргентины в России назначен бывший заместитель главы МИД этой страны Эдуард Суайн. Об этом сообщило аргентинское ведомство в Twitter.

«Его миссия будет сосредоточена на развитии всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, в октябре прошлого года от этой должности отказалась Алисия Кастро. Она мотивировала свое решение несогласием с внешней политикой страны. На данный момент обязанности посла в Москве исполняет Диего Десмурес.