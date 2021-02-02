Мир
 
Последние новости
Иммунолог назвал срок отмены масочного режима
Раскрыты слабые места у коронавируса
Россиян предупредили о девятиметровых волнах в Тихом океане
Глава Минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране
В Китае начали подделывать вакцину от коронавируса
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
Небоскребы Трампа в Нью-Йорке обвалились в цене
Студентка занялась сексом во время урока в Zoom
Байден отменил еще одно решение Трампа
В «Ералаше» рассказали о поиске спонсоров для съемок
Новости партнеров
Прослушать новость

Назначен новый посол Аргентины в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: CARL RECINE / Reuters

Новым послом Аргентины в России назначен бывший заместитель главы МИД этой страны Эдуард Суайн. Об этом сообщило аргентинское ведомство в Twitter.

«Его миссия будет сосредоточена на развитии всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, в октябре прошлого года от этой должности отказалась Алисия Кастро. Она мотивировала свое решение несогласием с внешней политикой страны. На данный момент обязанности посла в Москве исполняет Диего Десмурес.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Избивших хорватских фанатов аргентинцев выдворили из России
Известного по «кокаиновому делу» российского посла перевели в другое место
Фигурант дела о «посольском кокаине» попросил не выдавать себя России