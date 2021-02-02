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Врач изменила свою внешность и назвала причину любви пациентов к пластике

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Фото: Miquel Benitez / Getty Images

Косметолог изменила свою внешность и назвала причину любви пациентов к пластике в условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.

По словам 36-летней доктора лондонской клиники Tempus Нины Бал (Nina Bal), популярность инвазивных и хирургических процедур связана с частыми видеоконференциями с коллегами по работе. «Обычно мы не видим себя, когда говорим, но сейчас люди стали обращать внимание на то, чего прежде в себе не замечали», — сказала врач.

Многие люди обращаются к Бал с жалобами на асимметрию лица и морщины. «Пока я не увидел свое лицо во время конференции, я даже не знал, что оно неровное!», «Я не знала, что так хмурюсь, когда говорю, это заставляет меня выглядеть сердитой», — писали они специалистке.

Согласно материалу, в декабре 2020 года Нина Бал сама перенесла блефаропластику — операцию по изменению формы век, предполагающую иссечение избытков кожного покрова и жировых образований. Несмотря на свой опыт, доктор объяснила, что хирургическое вмешательство может понести за собой ряд побочных эффектов и опасных для жизни последствий. По этой причине, если есть возможность избежать операции и обойтись уколами ботокса и гиалуроновой кислоты, — лучше выбрать именно этот вариант.

Ранее в феврале девушка сделала ботокс из-за некрасивой улыбки и засняла огорчивший ее результат. Пользовательница под никнеймом drearandolph пришла в клинику с целью исправить десневую улыбку — индивидуальную особенность, при которой во время разговора или при улыбке у человека видны не только зубы, но и полоска десны. На кадрах ролика героиня материала сперва показала снятые до процедуры фото, а затем — результат инъекций.

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