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Вирусолог спрогнозировал третью волну коронавируса в России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Третья волна коронавируса в России возможна только осенью 2021 года, спрогнозировал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает газета «Взгляд».

Он заметил, что весной из-за увеличивающихся темпов вакцинации может наступить мирное время. «Сейчас эпидемия начинает снижаться. Это довольно отчетливо заметно с 27 декабря — все время идет не очень быстрый, но постоянный спад эпидемии», — отметил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что третьей волны заболевания может не случиться, поскольку вакцинация продолжит нарастать. Это позволит достичь коллективного иммунитета. Пандемия, по словам специалиста, «потеряла тенденцию к нарастанию».

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что новая волна коронавируса возможна с приходом потепления в России.

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