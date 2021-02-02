Вирусолог спрогнозировал третью волну коронавируса в России

Третья волна коронавируса в России возможна только осенью 2021 года, спрогнозировал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает газета «Взгляд».

Он заметил, что весной из-за увеличивающихся темпов вакцинации может наступить мирное время. «Сейчас эпидемия начинает снижаться. Это довольно отчетливо заметно с 27 декабря — все время идет не очень быстрый, но постоянный спад эпидемии», — отметил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что третьей волны заболевания может не случиться, поскольку вакцинация продолжит нарастать. Это позволит достичь коллективного иммунитета. Пандемия, по словам специалиста, «потеряла тенденцию к нарастанию».

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что новая волна коронавируса возможна с приходом потепления в России.