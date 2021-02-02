Названо поле битвы в возможной войне России и США

Норвегия может стать полем битвы в случае войны между Россией и США. К такому выводу пришел преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер, сообщает NRK.

По его словам, американцы все больше «хозяйничают на норвежской земле». В частности, указал он, на это указывает грядущее размещение американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на базе Эрланн.

Хейер считает, что основной вектор политики Запада должен быть акцентирован не на сдерживании Москвы, а на неких успокаивающих обстановку мерах. «В интересах Норвегии — как-то уравновесить США на западе и Россию на востоке», — указал он, поскольку открытый вооруженный конфликт между сверхдержавами станет для Осло катастрофическим событием.

В январе 2019 года министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, и это напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц. По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией. «В целом развитие событий в нашем окружении показывает, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — подчеркнул он.

Бакке-Йенсен тогда добавил, что последствия столкновения могут быть очень серьезными для Крайнего Севера.