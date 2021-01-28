В Норвегии возмутились вторжением «Красной армии Сталина»

Нашествие прозванных «Красной армией Сталина» камчатских крабов вызвало тревогу у рыбаков и экологов в Норвегии. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

Журналист Рафаэль Рамос отметил, что в 1960-х годах советские ученые перевезли камчатских крабов в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. Исследователи считали, что животные не приживутся, однако те не только обосновались в тех краях, но и перебрались в Норвегию вплоть до Лофотенских островов. Считается, что через десять лет камчатские крабы доберутся до норвежского города Берген, где температура моря значительно выше. Неизвестно лишь, прекратят ли они свои перемещения или продолжат пробираться на юг.

Рамос утверждает, что многие местные рыбаки возмущены нашествием «Красной армии Сталина», так как полчища ракообразных весом до 15 килограммов рвут клешнями рыбацкие сети. На камчатских крабов жалуются не только рыбаки, но и экологи. По их словам, животные поедают мидий, моллюсков, планктон и других морских обитателей, тем самым нарушая баланс экосистемы.

Однако жителям небольшой рыбацкой деревни Бугейнес вторжение крабов пришлось на руку. До недавнего времени бедное и депрессивное поселение стало наживаться на ракообразных, продавая их по пять долларов (382 рубля) за килограмм.

Рамос сравнил нашествие крабов с оккупацией Норвегии немцами в ходе Второй мировой войны. «Но ничто не сравнится с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, "сталинской Красной армии"», — шутливо подытожил автор статьи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Мурманске открылся первый цех по переработке свежевыловленного камчатского краба мощностью до 10 тонн в сутки. Крабы попадают в цех из порта, и их размещают на передержку в специальные емкости с морской водой, после чего направляют на переработку.

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