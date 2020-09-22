Краб покурил сигарету и попал на видео

Видео с крабом, который шагает по пляжу с дымящейся сигаретой в клешнях, обрело вирусную популярность в соцсетях. На запись обратило внимание издание DNA.

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал запись, на которой видно, как краб шагает по песку на пляже. Попавшее в кадр членистоногое держит в клешне зажженный окурок сигареты, периодически подносит его ко рту и выдыхает дым.

«Краб курит сигарету, которая может привести к раку. Это как плохой сон», — подписал ролик Нанда. Где именно снято видео, неизвестно.

Многие пользователи соцсетей осудили тот факт, что крабу дали вредную сигарету. Кроме того, они возмущены, что люди разбрасывают на пляжах мусор, который могут подобрать животные.

Ранее сообщалось, что рак-отшельник на Острове Рождества украл у ученого тепловизионную камеру, которая стоит четыре тысячи австралийских долларов (220 тысяч рублей). Пальмовый вор оторвал камеру от штатива и утащил ее в лес.

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